Wirtschaftsbeziehungen Schäuble setzt auf freien Handel mit den USA

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesfinanzminister Schäuble sieht angesichts der Äußerungen des designierten US-Präsidenten Trump Deutschland und Europa vor großen Herausforderungen.

Dem müsse man sich stellen, sagte Schäuble dem ZDF. Von Drohungen mit Schutzzöllen, wie sie Trump in Zeitungsinterviews angedeutet habe, halte er wenig. Wer auf wirtschaftliches Wachstum setze, müsse auch auf freien Handel und nicht auf Protektionismus setzen. Zudem verwies Schäuble auf viele geltende internationale Vereinbarungen für den Welthandel. Diese würden nicht in Frage gestellt; auch nicht von einer neuen US-Administration.



Trump hatte dem deutschen Autobauer BMW mit Schutzzöllen gedroht, wenn dieser in Mexiko produziere. Die Nato hatte er als obsolet bezeichnet und zudem erklärt, weitere Staaten würden dem Vorbild Großbritanniens folgen und die EU verlassen.