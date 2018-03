Der Bielefelder Wirtschaftshistoriker Abelshauer hat die US-Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte als gestrig bezeichnet.

Abelshauer sagte im Deutschlandfunk, was US-Präsident Trump jetzt umsetze, sei im Prinzip nichts anderes, als jene Schutzzölle, die Reichskanzler Bismarck 1878 erhoben habe, um betroffene und dem Untergang geweihte Branchen zu stärken. Im Deutschen Reich sei die Maßnahme gut ausgegangen, weil sich die Stahlindustrie modernisieren konnte. "Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die amerikanische Stahlindustrie heute in irgendeiner Weise wieder wettbewerbsfähig werden könnte", sagte Abelshauer. "Auf dem Gebiet der Stahlindustrie ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen." Geschichte wiederhole sich eben nicht.



Abelshauer betonte, die Methode von Schutzzöllen sei heute nicht mehr sinnvoll. Trump müsste stattdessen dafür sorgen, dass das Erfolgsmodell der IT-Wirtschaft nicht nur an der Ost- und Westküste praktiziert werde, sondern Anwendung im ganzen Land finde.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.