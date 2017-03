Die Tochter von US-Präsident Trump nimmt Ende April an einer Wirtschaftskonferenz in Deutschland teil.

Ivanka Trump reise auf Einladung von Bundeskanzlerin Merkel zum sogenannten W-20-Gipfel in Berlin, gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Bei der Konferenz, die im Zuge des G-20-Programms ausgerichtet wird, soll es um den Einfluss von Frauen in der Weltwirtschaft gehen. Deutschland hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer inne.



Trumps Tochter wird ein großer Einfluss auf den US-Präsidenten nachgesagt. Erst kürzlich bezog sie ein Büro im Weißen Haus.