Bundespräsident Steinmeier hat eine Wirtschaftskonferenz im australischen Perth eröffnet und dabei vor neuen Handelsbarrieren gewarnt.

Abschottung werde kein einziges der aktuellen internationalen Probleme lösen, sagte Steinmeier und warnte mit Blick auf die Politik von US-Präsident Trump vor Mauern und Schlagbäumen. Mit der Konferenz in Perth wird das 40-jährige Bestehen der deutsch-australischen Handelskammer gefeiert. Mehrere hundert Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und dem asiatisch-pazifischen Raum nehmen daran teil.



Zuvor hatte Steinmeier mit Australiens Premierminister Turnbull über die Flüchtlingskrise auf der Pazifikinsel Manus gesprochen. Dort harren etwa 600 Menschen in einem offiziell geschlossenen australischen Flüchtlingslager aus - laut UNHCR unter unwürdigen Bedingungen. Steinmeier sagte, Turnbull habe ihm versichert, dass nach einer besseren Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge gesucht werde.



Der Bundespräsident hält sich noch bis Sonntag in Australien auf. Anschließend reist er weiter nach Neuseeland.