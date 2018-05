Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat angesichts des Streits um das Iran-Atomabkommen vor wirtschaftlichen Spannungen mit den USA gewarnt.

Altmaier sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er halte wenig davon, sich gegenseitig mit Drohungen zu überziehen und in eine Eskalationsspirale zu geraten. Dies könne sonst nicht nur negative Effekte für die Politik, sondern auch für die Weltwirtschaft haben. Man sollte auch rhetorisch nicht aufrüsten, betonte der Minister. Der CDU-Politiker erinnerte daran, dass die USA immer noch ein Partner in der Nato seien.



Altmaier appellierte an die USA, Rechtssicherheit für deutsche und europäische Unternehmen zu gewähren. Juristisch habe die Bundesregierung allerdings keine Möglichkeit, Unternehmen vor Entscheidungen der US-Regierung zu schützen, betonte der Minister.



Altmaier riet dazu, allgemein zurückhaltend beim Verhängen von Sanktionen zu sein. Mit Blick auf den Iran stellte Altmaier klar, dass Deutschland am System der Hermesbürgschaften für Firmen festhalten werde, die sich in dem Land engagieren.



Linken-Fraktionsvize Bartsch hatte zuvor mehr Druck auf Washington gefordert. Deutschland sollte sich keinesfalls an den Sanktionen gegen den Iran beteiligen, sagte Bartsch im Deutschlandfunk (Audio-Link). Er erwarte hier klare Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas. Bartsch riet der EU dazu, in dieser Frage auch mit Russland und China zusammenzuarbeiten.



Mit Blick auf die Spannungen mit Moskau sprach sich der Linkenpolitiker ebenfalls gegen Sanktionen aus. Damit könne man Russland nicht in die Knie zwingen. Der Weg laute "Diplomatie, Diplomatie und nochmals Diplomatie".

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.