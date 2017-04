Die Pläne von Bundesfinanzminister Schäuble zur Beschränkung von Bargeldgeschäften werden im Wirtschaftsministerium kritisch gesehen.

Schäuble will damit Terrorfinanzierung und Geldwäsche erschweren. In einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium heißt es nun, es sei zu befürchten, dass solche Obergrenzen für die Nutzung von Bargeld vor allem normale Bürger und normale Aktivitäten betreffen würden. Schattenwirtschaft und Kriminalität könnten sich der Überwachung leichter entziehen beziehungsweise alternative Zahlungsmethoden aufbauen. Der Eingriff in die Freiheit normaler Bürger, so die Gutachter, erscheine als unverhältnismäßig.



In mehreren EU-Staaten gelten bereits Grenzen für Bargeld-Zahlungen: In Frankreich liegt diese bei 1.000 Euro, in Italien bei 3.000 Euro. Schäuble schlägt 5.000 Euro vor.