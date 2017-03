Die Bundesregierung und die großen Stromkonzerne haben ihre Verhandlungen über die Entsorgung der Altlasten aus der Atomkraft abgeschlossen.

Wie das Bundeswirtschaftsministerium dem Deutschlandfunk bestätigte, halten die Konzerne allerdings mehrere Klagen gegen den Atomausstieg aufrecht. Dabei handelt es sich um eine Verfassungsklage zur Brennelementesteuer und um ein internationales Schiedsverfahren, in dem der Vattenfall-Konzern eine Entschädigung in Milliardenhöhe verlangt. Die Grundzüge des Entsorgungspakts waren im vergangenen Jahr festgelegt worden. Demnach zahlen die Konzerne in den kommenden fünf Jahren insgesamt 23,5 Milliarden Euro in einen staatlichen Fonds ein. Dafür übernimmt der Staat die Verantwortung für den Atommüll.



Die Grünen zeigten sich von den nun bekannt gewordenen Details enttäuscht und warfen der Bundesregierung wörtlich eine "Waschlappen-Verhandlung" vor.