Frankreich brauche einen Neuanfang, um die gesellschaftliche Balance wiederherzustellen, sagte Enderlein, Professor an der Hertie School of Governance. Es gebe zwar Sektoren der französischen Wirtschaft, die boomten. Das Wachstum komme aber nicht in der Bevölkerung an. Im Falle eines Wahlsiegs am Sonntag muss Macron Enderlein zufolge den Arbeitsmarkt reformieren, Menschen mit geringer Kaufkraft entlasten und investieren. Gleichtzeitig dürfe er aber die Schulden nicht weiter nach oben treiben. Das sei schon fast die Quadratur des Kreises, meinte Enderlein.

Ein Sieg von Macrons rechtsextremer Gegenkandidatin Le Pen könnte hingegen nach Einschätzung des Wissenschaftlers negative Konsequenzen an den Märkten haben. Es sei möglich, dass ihre Aussagen hinsichtlich eines möglichen Ausstiegs aus dem Euro zu Kapitalflucht führten.

Lesen Sie hier in Kürze das gesamte Interview.