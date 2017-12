In der Eurozone werden nach Einschätzung von Wirtschaftsexperten im kommenden Jahr 1,8 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen.

Eine entsprechende Prognose veröffentlichte heute die Wirtschafts-Prüfungs-Gesellschaft Ernst & Young. Die meisten Jobs werde es in Spanien und Deutschland geben. Hier wird jeweils eine Zunahme um rund 400.000 erwartet. Die Trendwende sei geschafft, sagte der Experte des Unternehmens, Lorentz, in Köln. Bereits im zu Ende gehenden Jahr habe die Zahl der Beschäftigten erstmals wieder über dem Niveau des Jahres 2007, also vor Beginn der Finanzkrise, gelegen. Auch die Arbeitslosigkeit dürfte auf durchschittlich 8,6 Prozent zurückgehen. Notwendig sei eine zukunftsgerichtete Migrationspolitik, da Zuwanderung einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten könne.

