Die mittelständischen Unternehmen rechnen im kommenden Jahr mit einem lang anhaltenden Aufschwung.

In einer Umfrage des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft äußerten sich 79 Prozent der Befragten optimistisch. Im vergangenen Jahr waren es nur 62 Prozent. Allerdings warnten die Unternehmen auch vor einem Fachkräftemangel. Neun von zehn Betrieben gaben an, sie hätten Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Auch die Arbeitsagenturen erwarten für das nächste Jahr einen Jobboom, der mindestens bis 2019 anhalten werde.



Nach einer Prognose der Wirtschafts-Prüfungs-Gesellschaft Ernst & Young werden in der Euro-Zone im kommenden Jahr 1,8 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Vor allem in Spanien und Deutschland wird eine Zunahme um jeweils 400.000 Stellen erwartet.

