Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen beiden Jahren Opfer von Spionage, Sabotage und Datendiebstahl geworden.

Eine Untersuchung des IT-Branchenverbandes Bitkom beziffert den entstandenen Schaden auf rund 55 Milliarden Euro. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Maaßen, sprach bei der Vorstellung der Studie in Berlin von einer "unglaublichen Bilanz". Die Summe sei fast so hoch wie der Haushalt des Freistaats Bayern.



Maaßen forderte, der Abwehr von Spionageangriffen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Allerdings ergab die Studie auch, dass die Spionage nur in relativ geringem Umfang von ausländischen Nachrichtendiensten oder der organisierten Kriminalität ausging. In 62 Prozent der Fälle wurden aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter als Täter ausgemacht.



Zwei von drei Unternehmen meldeten den Datendiebstahl nicht - zum Beispiel aus Sorge um das eigene Image.