Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind vor allem an Einrichtungen außerhalb von Universitäten gestiegen.

Nach Angaben des Bundesamts für Statistik lagen sie im Jahr 2015 allein in Einrichtungen wie den Helmholtz-Zentren, den Fraunhofer-Instituten oder den Max-Planck-Gesellschaften bei rund 12,5 Milliarden Euro - 1,3 Prozent höher als im Vorjahr. Insgesamt wurden im Erhebungszeitraum in Deutschland mehr als 90 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Diese Summe entspricht knapp 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und erreicht damit fast die

jährlichen Zielvorgaben der Bundesregierung.