In Wittenberg in Sachsen-Anhalt wird seit heute mit einer Skulptur an die DDR-Friedensbewegung "Schwerter zu Pflugscharen" erinnert.

Das Denkmal aus Stahl wurde nach einem Gottesdienst im Lutherhaus eingeweiht. Es soll an die evangelische Kirchentagsaktion von 1983 erinnern, bei der ein Schwert zu einer Pflugschar umgeformt wurde. Pfarrer Schorlemmer hatte die Aktion damals initiiert. In der DDR war das biblische Friedenssymbol "Schwerter zu Pflugscharen" verboten. Ministerpräsident Haseloff betonte heute, das Ereignis sei eines der bedeutsamsten Symbole für die friedliche Revolution in der DDR gewesen.