In Wittenberg wird heute der 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther gefeiert.

Nach einem Gottesdienst in der Schlosskirche findet ein Festakt statt, an dem Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel teilnehmen. Mit den Feierlichkeiten endet das Reformationsjahr. Einmalig ist der Reformationstag in diesem Jahr ein bundesweiter Feiertag.



Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther der Überlieferung nach 95 Thesen zu Missständen in der Kirche seiner Zeit an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Es war der Anstoß für die Reformation. Luthers Lehren führten zu tiefgreifenden Veränderungen in Kirche und Gesellschaft.