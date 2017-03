Der Deutsche Fußball-Bund sieht sich in der Affäre um die Vergabe der WM 2006 mit neuen Vorwürfen konfrontiert.

Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" sind Steuerfahnder bei ihren Ermittlungen auf eine Datenlöschaktion gestoßen. So sollen am 22. Oktober 2015 nach der Pressekonferenz, auf der sich der damalige DFB-Chef Wolfgang Niersbach zu der Affäre äußerte, sieben Dateien erst verändert und dann gelöscht worden sein. Diese Unterlagen hätten jedoch von einem EDV-Experten der Oberfinanzdirektion Frankfurt rekonstruiert werden können und enthielten neue Hinweise. Worum es sich dabei handelt, blieb zunächst offen. Niersbachs Anwältin erklärte, ihr Mandant habe nichts von einer Daten-Löschaktion gewusst und sie auch nicht angewiesen.



In der WM-Affäre geht es um die Frage, ob der DFB die Vergabe der Weltmeisterschaft ins eigene Land beeinflusst und die deutschen Finanzbehörden getäuscht hat.