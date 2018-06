WM 2018 Kommentatorinnenbashing

Claudia Neumann ist bei der WM 2018 in Russland für das ZDF als Kommentatorin im Einsatz. In den sozialen Netzwerken hagelt es während der von ihr kommentierten Spiele heftige Kritik. Vicki Sparks, WM-Kommentatorin der BBC, muss sich in Großbritannien ähnliches gefallen lassen.

Von Friedbert Meurer

