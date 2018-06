WM 2026 Mogelpackung für Mexiko

Die Entscheidung über den Austragungsort der WM 2026 spielt in Mexiko keine Rolle. Zu groß ist die Aufregung vor der WM in diesem Sommer in Russland und zu klein der mexikanische Anteil an der potentiellem WM in acht Jahren: Nur ein Bruchteil der Spiele würden überhaupt in Mexiko ausgetragen.

Von Anne-Katrin Mellmann

