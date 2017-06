WM-Baustellen in Russland "Die Arbeitsbedingungen waren ganz fürchterlich"

Kurz vor dem Confederations-Cup in Russland übt die Menschenrechts-Organisation "Human Rights Watch" Kritik an Russland und der FIFA. Die Arbeiter auf den Baustellen rund um die WM-Stadien würden ausgebeutet, schreibt die Organisation in einem Bericht. Der Fußball-Weltverband schießt zurück.

Von Carsten Upadek