Beim Bau von mindestens sechs der zwölf Fußballstadien für die WM 2014 in Brasilien ist es zu Unregelmäßigkeiten gekommen.

Das geht aus Kronzeugenaussagen von Ex-Funktionären des Bauunternehmens Odebrecht hervor, die in dieser Woche öffentlich wurden. Demnach sollen Odebrecht und andere Firmen ihre Angebote für den Bau mehrerer Stadien untereinander abgestimmt haben. Beim Bau des Maracanã, in dem Deutschland am 13. Juli 2014 Weltmeister wurde, soll laut Aussage sogar Schmiergeld geflossen sein. Konkrete Zahlen wurden allerdings nicht genannt. Empfänger des Geldes sollen der frühere Gouverneur von Rio de Janeiro, Cabral, und der ehemalige Präsident des Landesrechnunghofes, Lopes, sein. Cabral wurde im November 2016 wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet, Lopes im darauffolgenden Dezember.



Die Kronzeugenaussagen sind Teil eines milliardenschweren Korruptionsskandals in Brasilien. In der Nacht zum 12. April erlaubte der Oberste Gerichtshof des Landes Ermittlungsverfahren gegen 76 hochrangige Persönlichkeiten, darunter acht Minister der amtierenden brasilianischen Regierung.



Unabhängig von dieser Affäre hatte es zuletzt auch wieder Ärger um das damalige deutsche Quartier "Campo Bahia" gegeben, das nach der WM ein Waisenhaus wurde. Heute liegen die ehemaligen Bauherren im Clinch, und es geht um viel Geld.