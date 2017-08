Es klingt ein bisschen wie das Pfeifen im dunklen Wald: Vielleicht haben die Deutschen ja einen schlechten Tag, oder es reicht für ein Unentschieden. Die Verantwortlichen des tschechischen Fußballs wissen, dass sie gegen Deutschland klare Außenseiter sind. Das Team des Vize-Europameisters von 1996 steckt im Umbruch. Die goldene Generation mit den großen Namen Nedved, Koller, Cech oder Rosicky ist Vergangenheit.

Und obwohl viele hoffnungsvolle Fußballer in den europäischen Ligen spielen, hat sich eine Lücke aufgetan, die noch nicht geschlossen ist. Der Verband versucht, neue Wege zu gehen, indem Talente in Fußball-Akademie-Projekten gezielt gefördert werden. Aber im Moment hat er ganz andere Sorgen. Sein Präsident, Miroslav Pelta, sitzt wegen Korruptionsverdacht in Untersuchungshaft.