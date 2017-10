Der Deutsche Fußball-Bund muss womöglich über 19 Millionen Euro Steuern nachzahlen.

Wie der Sportinformationsdienst meldet, hat das Finanzamt Frankfurt am Main dem DFB nachträglich für 2006, dem Jahr der Weltmeisterschaft in Deutschland, den Status der Gemeinnützigkeit aberkannt. Der DFB will die geänderten Steuerbescheide anfechten.



Bei den Vorwürfen geht es um ein millionenschweres Darlehen, dass der DFB in seiner Steuererklärung als Betriebsausgabe zu einer WM-Gala verbucht hatte. Die Veranstaltung hatte allerdings nie stattgefunden.