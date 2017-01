Wölfe Agrarminister Schmidt für beschränkte Abschussfreigabe

Ein Wolf in Brandenburg (picture alliance / dpa / Foto: Patrick Pleul)

In der Debatte über den Umgang mit Wölfen in Deutschland hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt, CSU, für eine "beschränkte Abschussfreigabe" ausgesprochen.

Er sagte der Passauer Neuen Presse, angesichts der wachsenden Zahl von Wölfen müsse der Bestand reguliert werden. In anderen Ländern gebe es solche Abschusspläne bereits. Schmidt sagte, der Wolf habe in Deutschland keine natürlichen Feinde. In einem dicht besiedelten Land wie der Bundesrepublik müssten der Ausbreitung deshalb Grenzen gesetzt werden.



Der Wolf, der lange in Deutschland ausgestorben war, ist streng geschützt. Mittlerweile gibt es ihn wieder in sechs Bundesländern, vor allem in Sachsen und Brandenburg. Immer wieder greifen die Tiere Schafe an; die Forderungen nach einer Lockerung des Schutzes werden deshalb lauter.