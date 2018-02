Die von Union und SPD im Koalitionsvertrag geplanten Maßnahmen zum Schutz von Weidetieren gegen Angriffe von Wölfen haben ein geteiltes Echo ausgelöst.

Die Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände begrüßte die Überprüfung des Schutzstatus von Wölfen. Die Schafhaltung sei von der Ausbreitung des Wolfes in so starkem Maße betroffen, dass etliche Betriebe an Aufgabe dächten. Der Deutsche Tierschutzbund sprach indes von Panikmache. Seit der Rückkehr der Wölfe sei es in keinem Fall zu einer ernsthaften Gefährdung von Menschen gekommen. Im Bundesnaturschutzgesetz ist festgelegt, dass der Wolf als geschützte Art nicht geschossen werden darf. Das Gesetz lässt jedoch Ausnahmen zu, etwa wenn ein Wolf ganze Herden reißt oder Menschen zu nahe kommt. SPD und Union wollen dafür nun Kriterien erabeiten.

