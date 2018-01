Angesichts eines fehlenden Wettbewerbs beim Ablesen und Ermitteln der Heizkosten fordern Verbraucherschützer eine gesetzliche Neuregelung.

Das Mietrecht müsse geändert werden, sagte Martin Brandis vom Verbraucherzentrale Bundesverband dem Deutschlandfunk. Nur so lasse sich verhindern, dass die hohen Kosten nicht mehr auf den Mieter abgewälzt werden könnten.



Konkret geht es um sogenannte Verdunster-Röhrchen an Heizkörpern, mit denen der Energieverbrauch gemessen wird. Diesen Markt teilen sich wenige Serviceunternehmen. Das Bundeskartellamt hatte in einer Untersuchung das Geschäftsgebaren der Branche angeprangert und von einem "wettbewerbslosen Oligopol" gesprochen. Die Firmen würden regelmäßig die Preise erhöhen und könnten mit einem womöglich abgestimmten Verhalten höhere Gewinne erzielen.



Nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes spielen auch die Hausverwalter eine wichtige Rolle. Die Verwaltung, die mit der Wärmemessfirma den Vertrag unterzeichne, habe kein eigenes Interesse, die Preise zu drücken oder verschiedene Angebote einzuholen, sagte Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz dem Deutschlandfunk.

