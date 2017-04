Wohnungsanbieter verhalten sich nach Überzeugung der nordrhein-westfälischen Datenschutzbeauftragten Block häufig unlauter.

Potenzielle Mieter würden massenweise aufgefordert, geschützte und sensible Daten preiszugeben, erklärte Block unter Hinweis auf eine Untersuchung. Dabei habe es bei allen 40 geprüften Maklern und Wohnungsverwaltungen Beanstandungen gegeben, in etwa jedem dritten Fall sogar auffällig viele. So würden etwa Personalausweise von Interessenten kopiert und Schufa-Vorlagen verlangt. Auch gebe es bestimmte Fragen zum Beruf, zum Familienstand oder zu früheren Wohnsitzen, die gar nicht erlaubt seien. Wegen der angespannten Immobilienlage vor allem in Ballungsgebieten fühlten sich die Menschen genötigt, solche Informationen preiszugeben. Der Deutsche Mieterbund forderte bundesweite Konsequenzen. So müssten die Angebote von Maklern, Verwaltern und Vermietern, insbesondere auch der Online-Portale, kontrolliert werden, hieß es.