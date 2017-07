Bundesbauministerin Hendricks hat sich für eine Grundgesetzänderung ausgesprochen, um dem wachsenden Wohnungsmangel zu begegnen.

Das "Handelsblatt" zitiert aus einem Brief der SPD-Politikerin an die Abgeordneten der Koalition. Darin schlägt sie vor, dem Bund eine Zuständigkeit beim sozialen Wohnungsbau zu sichern. Dies ist bislang Ländersache. Hendricks begründet ihren Vorstoß mit einem mangelhaften Engagement der Länder beim Bau von Sozialwohnungen.



Aus der Union kam Kritik. Ihr haushaltspolitischer Sprecher Rehberg verwies in einem Antwortbrief darauf, dass Bund und Länder gerade erst die Reform ihrer Finanzbeziehungen beschlossen hätten. Hendricks solle lieber Druck auf ihre SPD-Kollegen in den Ländern machen, damit diese ihrer Verantwortung beim sozialen Wohnungsbau gerecht würden.



Laut einem gestern vom Bundeskabinett verabschiedeten Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind die Angebotsmieten wegen des Wohnungmangels von 2014 bis 2016 bundesweit um 8,3 Prozent angestiegen.