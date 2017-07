Der Wohnungsbau-Experte Volker Eichener hat die Politik für die derzeitige Wohnungsnot verantwortlich gemacht.

Die aktuelle Situation sei das Resultat vieler Kürzungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten, sagte der Experte von der Hochschule Düsseldorf im Deutschlandfunk. Man sei davon ausgegangen, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland sinken werde und daher weniger Wohnungen gebraucht würden. Das sei so aber nicht eingetreten: Stattdessen wüchsen die Bevölkerung und die Zahl der Haushalte. Zudem hätten die vom Staat erlassenen Auflagen für Einsparungen bei der Energie die Kosten in die Höhe getrieben, kritisierte Eichener. Er forderte deshalb, das Bauen wieder erschwinglicher zu machen. Die Wohnungsbaupolitik sei über Jahre hinter dem Klimaschutz zurückgetreten. Das ändere sich jetzt zwar, doch werde es einige Jahre dauern, bis der Rückstand aufgeholt sei, betonte Eichener.



In einem heute vom Bundeskabinett verabschiedeten Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird auf eine deutliche Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt hingewiesen. Die Angebotsmieten seien von 2014 bis 2016 bundesweit um 8,3 Prozent angestiegen. Betroffen sind demnach vor allem die großen Städten, Universitätsstädte sowie städtisch geprägte Regionen. Bundesbauministerin Hendricks sprach sich vor diesem Hintergrund für eine regelmäßige Anpassung des Wohngeldes aus. Nur so könne sichergestellt werden, dass nicht tausende Familien in die Grundsicherung abrutschten oder wegziehen müssten.