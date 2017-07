Wohnungsmarkt Im Saarland wird zu viel gebaut

Klagen über Wohnungsmangel in Ballungsgebieten sind bekannt. Es gibt aber auch Regionen, da wird zuviel gebaut oder das Falsche. So zum Beispiel im Saarland: Im Landkreis St. Wendel wird der Bedarf an Einfamilienhäusern um 110 Prozent übererfüllt.

Von Tonia Koch