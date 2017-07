Auf dem deutschen Wohnungsmarkt hat sich die Lage nach Auffassung der Bundesregierung weiter verschärft.

Im aktuellen Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft des Bundeskabinetts heißt es, dass die in Wohnungsinseraten angegebenen Mieten im Zeitraum von 2014 bis 2016 bundesweit um insgesamt 8,3 Prozent angestiegen seien. Alleine 2016 legten die Angebotsmieten demnach um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Betroffen sind vor allem die größten Städte, Universitätsstädte sowie städtisch geprägte Regionen.



Auch Haushalte mit mittlerem Einkommen seien immer stärker von den Steigerungen betroffen. Durchschnittlich fast 30 Prozent des Nettoeinkommens müssten Haushalte für die Miete aufbringen. Die Veränderungen und Preise seien regional jedoch sehr unterschiedlich. Im Jahr 2016 habe der Quadratmeterpreis (Kaltmiete) in den Landkreisen Wunsiedel und Lüchow-Dannenberg bei 4,30 Euro gelegen, in der Stadt München bei bis zu 15,65 Euro.



Ursachen sind nach Einschätzung des Berichts die gestiegene Einwohnerzahl in den Städten, aber auch die gestiegene Attraktivität von Immobilien als Geldanlage für Investoren. Ob und wie die von der Großen Koalition eingeführte Mietpreisbremse die erhoffte Wirkung zeigt, bleibt offen. Die Bundesregierung will der Wohnungsnot in den Städten mit dem Bau von mehr Wohnungen begegnen.