Die Stadt Köln greift angesichts der Wohnungsnot zu ungewohnten Mitteln.

Der Stadtrat beschloss, über Parkplätzen Wohnungen in Stelzenbauweise zu schaffen. Bis Ende dieses Jahres sollen dazu geeignete Flächen gefunden werden. Im Fokus stehen größere Parkplätze, die "hohe Mengepotenziale" haben und öffentlich sind. Flächen, über denen aus rechtlichen Gründen keine Wohnungen entstehen dürfen, sollen auf eine andere Nutzung geprüft werden, etwa für Büros, Start-Ups oder kleine Handwerksunternehmen. Zur Begründung wird in dem Antrag der örtlichen SPD auf das andauernde Bevölkerungswachstum in der Stadt verwiesen. Dadurch gebe es einen dringenden Bedarf an neuen Wohnungen.



Über dieses Thema berichten wir in der Sendung "Wirtschaft und Gesellschaft" ab 17.05 Uhr.