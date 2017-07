Pünktlich zur bevorstehenden Bundestagswahl entdecken auch die Parteien die Wohnungspolitik als zentrales Thema:

Sind mehr Hochhäuser und weniger Bauauflagen mögliche Lösungen? Inwieweit wird der soziale Wohnungsbau gefördert und wie kann die Gentrifizierung gestoppt werden?

Gesprächsgäste:

Katrin Lompscher , Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen



, Berliner Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen Karin Siebeck , Leiterin des Amtes für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung, Hamburg



, Leiterin des Amtes für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung, Hamburg Hans-Jochem Witzke , Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes NRW

, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes NRW Prof. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfeldes Finanzmärkte und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Diskutieren Sie mit in der Länderzeit. Rufen Sie kostenfrei an unter Tel. 00 800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de