Bundesfinanzminister Schäuble setzt auf ein starkes pro-europäisches Frankreich, um die EU zusammenzuhalten.

Deutschland könne Europa nicht allein führen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Anlass war eine Diskussionsveranstaltung von Deutschlandfunk und Neuer Zürcher Zeitung in Berlin.



Mit Blick auf die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich, erklärte Schäuble, er hoffe, dass die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Le Pen, nicht Staatschefin werde. Es sei wichtig, für den zweiten Wahlgang eine gute Alternative zu ihr zu haben. Der Bundesfinanzminister räumte ein, dass die Pro-Europäer - zu denen er auch zähle - es nicht geschafft hätten, den Menschen gut genug zu erklären, dass Europa effizient arbeite und Probleme löse, die Nationalstaaten nicht allein lösen könnten.



Die französische Europa-Abgeordnete Goulard sagte, es komme darauf an, wie man mit der Globalisierung umgehe und ob man eine Weltordnung wolle, die auf Regeln und Völkerrecht setze und darauf, Dinge zusammen zu tun. Sie betonte, es sei wichtig, die junge Generation zu erreichen, beispielsweise mit Themen wie Digitalisierung, Daten- und Klimaschutz. Goulard unterstützt den parteilosen Präsidentschaftsbewerber Macron, der die Bewegung "En Marche" gegründet hatte.



Schäuble äußerte sich im weiteren Verlauf der Veranstaltung auch über Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Diese seien in Deutschland willkommen. Man müsse ihnen aber auch klarmachen, dass sie die Lebensweise und alle Grundwerte akzeptieren müssten. Wenn ihnen dies nicht passe, hätten sie eine falsche Entscheidung getroffen, erklärte Schäuble.