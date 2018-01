In zahlreichen Städten der USA sind zehntausende Menschen gegen Präsident Trump auf die Straße gegangen.

In Washington, New York, Chicago und anderen Städten versammelten sie sich genau ein Jahr nach Trumps Amtseinführung zum sogenannten Women's March. Insgesamt waren in mehr als 300 Orten in den und außerhalb der Vereinigten Staaten Protestaktionen angekündigt.



Im vergangenen Jahr hatten sich landesweit mehr als drei Millionen Menschen an den Frauen-Protesten beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.