In zahlreichen Städten der Vereinigten Staaten sind Kritiker von US-Präsident Trump auf die Straße gegangen.

Allein in New York zogen nach Angaben der Polizei etwa 100.000 Demonstranten durch Manhattan. Auch in Washington, Chicago und vielen anderen amerikanischen Städten versammelten sich Menschen genau ein Jahr nach Trumps Amtseinführung zum sogenannten "Women's March". Sie beklagen frauenfeindliche Tendenzen in Trumps Politik.



Insgesamt waren in mehr als 300 Orten in den und außerhalb der Vereinigten Staaten Protestaktionen angesetzt.



Im vergangenen Jahr hatten sich landesweit mehr als drei Millionen Menschen den Frauen-Protesten angeschlossen.



Auch in Berlin findet im Rahmen des "Women's March" heute eine Demonstration statt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.