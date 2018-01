Der Women's March vor einem Jahr war ein Riesen-Event in den USA.

Als Reaktion auf die Wahl und Vereidigung von Präsident Donald Trump gingen Tausende Frauen in mehreren Städten auf die Straßen. Das Symbol ihres Zusammenhalts: Der Pussyhat - also die pinke Strickmütze mit den Katzenöhrchen.



Und genau die ist seitdem in die Kritik geraten. Übernächstes Wochenende soll der Women's March wiederholt werden - und viele wollen die Mütze nicht mehr tragen. Einige Veranstalter rufen sogar dazu auf, sie weg zu lassen.



Der Grund: Kritiker finden, dass durch den Pussyhat das Klischee Frau = Vagina und Vagina = Frau bestärkt werde. Das wiederum diskriminiere Transgender. Außerdem würden durch die Farbe Pink alle diskriminiert, deren Haut nicht pink sei - sondern beispielsweise braun.



Die Erfinderinnen des Pussyhat haben Verständnis für die Kritik. Sie hatten das Symbol in Anspielung auf ein Zitat Donald Trumps gewählt - grab 'em by the... - und die Farbe pink, weil sie mit weiblichkeit assoziiert wird.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.