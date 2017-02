World Vision Mehr Hilfe gegen Hungersnot am Horn von Afrika gefordert

Die Organisation "World Vision" ruft zu mehr Hilfen für Somalia auf. Dort herrscht Dürre, die zu einer Hungersnot geführt hat. (AFP PHOTO / Nelson Almeida)

Die Kinderhilfsorganisation World Vision ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, deutlich mehr gegen die Hungersnot am Horn von Afrika zu tun.

Besonders gravierend ist nach Angaben von World Vision die Situation in Somalia. Dort drohe Zehntausenden Menschen der Hungertod, darunter vielen Kindern. Weiter heißt es, in Somalia, Kenia und Äthiopien habe das Klimaphänomen El Niño zu wiederholten Dürren geführt. Folgen waren Ernteausfälle und ein Massensterben von Vieh.



In London begann heute eine Geberkonferenz für Somalia, auf der neue Hilfskonzepte vorgestellt wurden.