Anfang 20 war er, als er dieses Werk in Rom niederschrieb, gewidmet einer noch ein paar Jahre jüngeren Geliebten, der Pianistin Delphine von Schauroth. Ein "schnell dahingeworfenes Ding" sei dieses Klavierkonzert, so der Komponist. Dennoch ist es sein erstes reifes Instrumentalkonzert. Mendelssohn hat es selbst oft und mit großem Erfolg gespielt. So ungestüm, strahlend und mitunter heroisch er im ersten Satz auftrumpft, so zart, filigran und liedhaft vergeht die Zeit im zweiten Satz.

Dirigent Michael Alexander Willens hat das Konzert zusammen mit seiner Kölner Akademie und dem niederländischen Pianisten Ronald Brautigam im Deutschlandfunk Kammermusiksaal aufgenommen - teils mit alten Instrumenten und am Hammerflügel. Im Gespräch mit Christoph Schmitz stellen sie erzählend und mit zahlreichen Musikbeispielen versehen das Werk vor. Anschließend erklingt es in voller Länge.