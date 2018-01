In Betrieben ohne Betriebsrat und Tarifvertrag erhalten die Beschäftigten besonders häufig weniger als den gesetzlichen Mindestlohn.

Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" sind es dort 18,6 Prozent der Beschäftigten - und damit fünf Mal mehr als in Betrieben mit Arbeitnehmervertretung und Tarifvertrag. Die SZ beruft sich in ihrem Bericht auf eine Untersuchung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in Düsseldorf, WSI. Die meisten Verstöße gegen das Mindestlohngesetz kommen demnach in Privathaushalten, im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Einzelhandel vor. Es gilt seit Januar 2015.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.