Die Welthandelsorganisation hat die Subventionen der Europäischen Union für Airbus als illegal eingestuft.

Die WTO entschied damit zugunsten der USA. In dem langjährigen Streit mit dem US-Konkurrenten Boeing geht es um Anschubfinanzierungen für die Produktion des europäischen Flugzeugbauers. Die EU sei nicht der Forderung nachgekommen, alle entsprechenden Beihilfen einzustellen, befand die WTO. Die Vereinigten Staaten dürfen nach den Regeln der WTO nun Gegenmaßnahmen ergreifen.



Sowohl Boeing als auch Airbus werteten die Entscheidung als Erfolg für sich. Airbus verwies darauf, dass nur wenige Anpassungen vorgenommen werden müssten. Die EU-Kommission kündigte an, die verbliebenen Subventionen schnell in Einklang mit den WTO-Vorgaben zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.