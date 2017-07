In Wuppertal sind zahlreiche Busse im Einsatz, um den Zugverkehr zu ersetzen.

Die Stadt in Nordrhein-Westfalen wird seit heute wegen Bauarbeiten am Stellwerk für mehrere Wochen nicht mehr angefahren. Wie die Polizei mitteilte, läuft der Verkehr dennoch reibungslos. Wegen der Ferien seien deutlich weniger Pendler unterwegs. Der Fernverkehr wird über das Ruhrgebiet umgeleitet. Am 30. August soll der Schienenverkehr in Wuppertal wieder nach Plan laufen.