Wutwähler Wagenknecht will der AfD bei der Bundestagswahl Stimmen abjagen

Sahra Wagenknecht warnt im Interview der Woche des Deutschlandfunks vor "Brutstätten des Terrorismus" in Deutschland. (dpa picture alliance / Wolfgang Kumm)

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Wagenknecht will bei der Bundestagswahl AfD-Protestwähler für ihre Partei gewinnen.

Sie hoffe, dass die Linke viele Bürger erreichen könne, die aus Frust und Verärgerung über die Politik der Bundesregierung darüber nachdächten, für die AfD zu stimmen, sagte Wagenknecht im Deutschlandfunk. Ihre Partei werde jedenfalls versuchen, diesen Menschen zu signalisieren, dass die Linke die einzige Option sei, wenn sie wollten, dass sich das Land sozial verändere. - Mit Blick auf die Terrorgefahr in Deutschland forderte Wagenknecht eine bessere Personalausstattung der Polizei. Bund und Ländern warf sie vor, diesen Bereich seit Jahren kaputtgespart zu haben. Besorgt äußerte sich die Linken-Fraktionschefin über die Entwicklung in der Türkei. Sie sehe das Land auf dem Weg in eine islamistische Diktatur, erklärte sie.