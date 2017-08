Die Naturschutzorganisation WWF hat stärkere Maßnahmen gegen den Raubbau an der Natur gefordert.

Von morgen an habe die Menschheit nach Berechnungen von Wissenschaftlern alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren könne, erklärte die Organisation. Damit sei der sogenannte "Welterschöpfungstag" im Vergleich zum Vorjahr um sechs Tage im Kalender nach vorne gerutscht. WWF-Vorstand Brandes sagte in Berlin, man müsse endlich einen Weg finden, in den natürlichen Grenzen unseres Planeten zu leben. Notwendig sei eine neue Definition von Wohlstand und Erfolg, die die Gesundheit von Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt einbeziehe.