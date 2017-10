Das Sturmtief "Xavier" hat in Deutschland zu mindestens sechs Todesopfern geführt.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Auch in Hamburg starb eine Frau in ihrem Auto, weil es von einem Baum getroffen wurde. In Brandenburg kamen drei weitere Personen ums Leben. Auch in Berlin wurde eine Frau getötet.



Der Bahn- und Flugverkehr ist in einigen Bundesländern zum Erliegen gekommen. Die Deutsche Bahn stellte aus Sicherheitsgründen in ganz Norddeutschland und weiten Teilen Ostdeutschlands den Zugverkehr vollständig ein. Zunächst hatte es im Bahnverkehr kleinere Störungen etwa durch Bäume im Gleisbett durch das Aufziehen von "Xavier" gegeben, bald danach folgten die Sperrungen.



In Berlin und Hamburg wurde zudem der S-Bahn-Verkehr eingestellt. An den Berliner Flughäfen ruht derzeit die Abfertigung, es kommt zu Verspätungen. Die Feuerwehr rief für die Hauptstadt den Ausnahmezustand aus. Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Sie berichtete von mehr als 800 Unwettereinsätzen. In Wilhelmshaven stürzte ein etwa tausend Tonnen schwerer Entladekran in die Jade und versank teilweise.