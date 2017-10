Die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg wird nach dem Sturm "Xavier" voraussichtlich erst ab Montag wieder befahrbar sein.

Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Aufräumarbeiten liefen, jedoch versperrten Bäume und umgeknickte Masten an mehreren hundert Stellen die Gleise. Zerstörte Oberleitungen müssten auf einer Strecke von sechs Kilometern wiederhergestellt werden, so die Bahn. Vereinzelt sollen Züge von Berlin nach Hamburg über Hannover umgeleitet werden. Auf der Strecke zwischen Leer und Oldenburg sollen erst ab Mittwoch wieder Züge verkehren. Auch weitere Verbindungen bleiben am Wochenende unterbrochen.



Dagegen soll sich der Verkehr auf den Strecken Hamburg-Hannover und Berlin-Dresden heute langsam normalisieren. Die Bahn rät Reisenden, sich vorab über ihre Züge zu informieren. Die Gültigkeit der Fahrscheine wurde verlängert.