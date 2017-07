Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, Defizite in China beim heutigen Besuch von Präsident Xi offen anzusprechen.

Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gebe leider viele Punkte, in denen man China kritisieren müsse. Sie nannte unter anderem die Festnahme von Rechtsanwälten und Menschenrechtlern und den Umgang mit Minderheiten. Zudem forderte sie Merkel auf, sich für eine Ausreise des schwerkranken Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo einzusetzen. China verbietet ihm, das Land zu verlassen, und hat stattdessen angeboten, Ärzte aus Deutschland und den USA zu ihm zu lassen.



Der Grünen-Politiker Trittin warb für eine Vertiefung der Partnerschaft zwischen Deutschland und China. Beim Klimaschutz und in Teilen der Handelspolitik gebe es sich überschneidende Interessen, auch wenn man bei den Werten wenig gemeinsam habe, sagte Trittin im Deutschlandfunk. In einer multipolar gewordenen Welt müsse man Bündnispartner suchen.



Xi Jinping wird am Vormittag von Bundespräsident Steinmeier empfangen.