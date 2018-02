Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Annen, setzt auf eine baldige Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel.

Nach einem Jahr Gefängnis in der Türkei sei dieser Schritt überfällig, sagte Annen im rbb-Hörfunk. Zugleich sprach er sich gegen Waffenlieferungen an Ankara zum jetzigen Zeitpunkt aus. Gleichwohl müsse partnerschaftlich mit der Türkei umgegangen werden.



Der Grünen-Politiker Özdemir verlangte deutliche Worte zur Menschenrechtslage in dem Land. Die Bundesregierung müsse endlich Klartext reden und aufhören zu kuscheln, sagte Özdemir im SWR-Hörfunk. Er verlangte messbare Fortschritte bei den Menschenrechten. Falls dies nicht geschehe, könne es auch keine Erleichterungen etwa beim Tourismus oder beim Zollhandelsabkommen geben.



Der türkische Ministerpräsident Yildirim wird am Nachmittag in Berlin erwartet. Die bilateralen Beziehungen sind derzeit wegen einer Reihe von Streitpunkten belastet.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.