Yildirim in Oberhausen Politiker kritisieren geplanten Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten

Der türkische Ministerpräsident und AKP-Chef Binali Yildirim (Archiv) (AFP / Adem Altan)

Der geplante Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen stößt in der deutschen Politik auf breite Kritik.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Kiziltepe sagte, Yildirim wolle den hier lebenden türkischen Mitbürgern Sand in die Augen streuen. Grünen-Fraktionschef Özdemir meinte, Yildirim werbe für einen Staat von Präsident Erdogans Gnaden, während die türkische Opposition in Gefängnissen schmore. Die Linken-Politikerin Dagdelen verlangte, der Werbefeldzug für eine türkische Diktatur müsse unterbunden werden. Regierungssprecher Seibert rief die Regierung in Ankara auf, keine inntertürkischen Konflikte nach Deutschland zu tragen. - Der türkische Regierungschef will am Samstag in Oberhausen vor rund 10.000 Anhängern seiner AKP-Partei für die geplante Verfassungsreform werben, die Präsident Erdogan weitreichende Machtbefugnisse einräumen würde. In der Türkei soll Mitte April eine Volksabstimmung über das Vorhaben stattfinden, an der sich auch in Deutschland lebende Türken beteiligen dürfen.