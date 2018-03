Wikipedia soll helfen, wenn es verschwörerisch wird.

Youtube hat angekündigt, in Zukunft Texte zu Videos einzublenden - um Fehlinformationen und Verschwörungstheorien zu bekämpfen. Eine Google-Managerin nannte Videos als Beispiel, die die erste Mondlandung in Frage stellen. Darunter sollen in Zukunft Artikel eingeblendet werden, die Informationen zu dem Ereignis geben. Sie sollen eine andere Sichtweise auf solche Videos geben - vor allem, wenn sie Wissenschaft in Frage stellen oder wilde Theorien aufstellen.



Von Youtube wird schon länger gefordert, etwas gegen krude Videos auf der Plattform zu tun. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben schon seinen Algorithmus geändert, damit in Suchergebnissen eher Videos aus verlässlichen Quellen angezeigt werden.



Die "New York Times" hat vor einigen Tagen einen Artikel veröffentlicht, der sich mit der Frage befasst, ob der Algorithmus von Youtube dazu führt, dass einem Nutzer immer radikalere Videos angeboten werden.

