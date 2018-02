Yücel ein Jahr in Haft

Der geschäftsführende Bundesaußenminister Gabriel hat erneut die Freilassung des deutsch-türkischen Korrespondenten Deniz Yücel aus türkischer Haft gefordert.

Der Fall bleibe eine der großen Hürden in den Beziehungen zu Ankara, erklärte der SPD-Politiker. Ziel könne aus Sicht Deutschlands nur die Freilassung Yücels sein. - Der Journalist war vor genau einem Jahr in Istanbul festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Bis heute hat die Staatsanwaltschaft keine Anklageschrift vorgelegt.

