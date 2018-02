Nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel mahnt der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli, die anderen inhaftierten Reporter nicht zu vergessen.

Die Türkei rechne möglicherweise damit, dass die deutsche Öffentlichkeit nun zufrieden sei und die Kollegen im Gefängnis vergessen würden, sagte Küpeli im Deutschlandfunk. Dass Yücel nun frei sei, bedeute aber keine grundsätzliche Veränderung in Fragen der Menschenrechte und der Demokratie in der Türkei.



Der CDU-Politiker Röttgen würdigte den Beitrag der Bundesregierung im Fall Yücel. Die Regierung habe gebeten und insistiert, dass Yücel freikomme, aber das gehöre zur Fürsorgepflicht des Staates, sagte er im Deutschlandfunk. Eine Gegenleistung gab es nach Ansicht Röttgens nicht.



Yücel war gestern aus dem Gefängnis entlassen worden und nach Berlin zurückgekehrt. Gleichzeitig befand ein Istanbuler Gericht sechs renommierte türkische Journalisten für schuldig, sich am Putschversuch von Juli 2016 beteiligt zu haben. Sie wurden zu lebenslanger Haft verurteilt.

